Environnement : Entre exigences et doutes, les peuples autochtones rejoignent l’UICN

Pour la première fois, les peuples autochtones deviennent des membres de pleins droits de l’UICN. Il s’agit du résultat d’un long processus semé d’embûches

Les peuples autochtones font leur entrée cette année dans l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme membres de pleins droits, avec leurs exigences, mais aussi leurs doutes et leur défiance.

Relmu Namku est une indigène mapuche argentine, jugée en 2015 pour s’être opposée à la police afin d’empêcher l’exploitation d’un gisement pétrolifère, avant d’être jugée non coupable. Malgré les difficultés liées à la pandémie du Covid-19, elle a pu voyager jusqu’à Marseille où se tient le congrès mondial de l’UICN, avec un objectif clair.

L’UICN rassemble des États, des agences gouvernementales, des ONG internationales et nationales, des agences de développement économique, des entreprises. Elle est forte de plus de 1400 membres, appuyés par de nombreux experts. Ses avis et motions votées par ses membres tous les quatre ans font donc référence dans le monde de la protection de la nature.