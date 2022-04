Tourisme spatial : Entre extravagance pour ultra-riches et aubaine scientifique

Réservé à de richissimes hommes d’affaires, le tourisme spatial est vivement critiqué, notamment de par son coût environnemental élevé. Mais des experts mettent en avant les bénéfices tirés de l’émergence de ce secteur.

Seulement deux possibilités

À l’opposé, six mois seulement ont passé entre la signature d’un contrat et l’envoi de son propre projet vers la station, à bord de la mission privée Ax-1 ayant décollé vendredi grâce à trois hommes d’affaires ayant payé pour le voyage.

Branson touche les étoiles

Ces vols moins longs permettent de tester le concept, avant de dépenser davantage d’argent pour les envoyer plus haut, souligne la chercheuse. «La prolifération de ces prestataires nous permet de tester des projets plus risqués et innovants», ajoute-t-elle.

Financement pour l’innovation

Ces dernières fonctionnent avec l’argent du contribuable, et avancent donc extrêmement prudemment, tandis que les entreprises comme SpaceX n’ont pas peur de faire exploser des prototypes, selon un processus de développement plus rapide.

Très chers et très risqués

Et quand la Nasa se concentre sur des innovations scientifiques de pointe, les entreprises cherchent, elles à améliorer la cadence et la rentabilité des lancements, grâce à des vaisseaux réutilisables.

Pour le moment, les vols spatiaux restent très chers, et risqués. Les rendre plus fréquents doit permettre d’à la fois réduire les coûts, mais aussi d’améliorer la sécurité, selon les experts. «Plus on pratique, plus on réussit», souligne Mason Peck, également ancien responsable de la stratégie technologique de la Nasa.