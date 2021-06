E-sport : Entre fun et délires, la Z-LAN a tenu toutes ses promesses

Le tournoi de gaming décalé organisé par le streamer Zerator a couronné l’équipe de Kenny, Étoiles et Khalen, tard dimanche.

La troisième édition de la Z-LAN a tenu toutes ses promesses ce week-end. Après des heures de compétition, c’est la Team KEK, composée des streamers Kenny, Étoiles et Khalen, qui s’est imposée dans une finale haletante face à SSL (Slide, Skyyart, Leaf), sur le score de 4-1, peu après 1h du matin. C’est l’équipe qui a le mieux su gérer la pression et l’accumulation d’heures de jeu qui s’est imposée lors de la dernière épreuve, un speedrun sur «Valheim», émaillé de multiples erreurs de part et d’autre.