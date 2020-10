Nouveau venu dans la galaxie «Star Wars», «Squadrons» fait la part belle à des combats épiques entre les vaisseaux emblématiques de la saga. Dans la campagne, qui se déroule peu après «Le retour du Jedi», on rejoint l’élite de l’univers à travers deux factions: la Nouvelle République, qui combat pour la liberté, et l’Empire, qui exige l’ordre.

Très immersive quoique bien courte, cette aventure permet de se familiariser avec des légendes de l’espace, comme le X-Wing ou encore le TIE Fighter, et de maîtriser avec brio ces appareils en répartissant judicieusement la puissance aux armes, au bouclier et au moteur. Bien loin d’un «Flight Simulator», «Squadron» ne fait pas de chichis et propose un gameplay épuré. C’est surtout en multijoueur qu’il prend son envol, avec des missions scénarisées aussi fun que magnifiques, surtout lorsque l’on se bat à côté de planètes gazeuses ou au cœur d’un orage magnétique face à des croiseurs interstellaires.