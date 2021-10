Vaccination : Entre la maire et la police de Chicago, le bras de fer est engagé

Jusqu’à la moitié des policiers de la ville pourraient être placés en congé sans solde dans le cas où ils refuseraient de révéler s’ils ont été vaccinés contre le Covid-19. Ce duel intervient alors que la ville fait face à une résurgence de la criminalité.

Mais John Catanzara, qui est à la tête du syndicat «Fraternal Order of Police» à Chicago, a appelé ses 13’000 membres à ne pas se laisser faire et à garder leur statut vaccinal pour eux. Et avec des meurtres et fusillades en hausse, il pense avoir le dessus. «Je peux vous garantir que le statut de non-rémunération ne durera pas plus de 30 jours», a-t-il déclaré aux membres du syndicat dans une vidéo diffusée mardi, en précisant que cela affecterait la moitié ou plus des agents. «Il est impossible qu’ils soient en mesure de maintenir un service de police à 50% de sa capacité ou moins pendant plus de sept jours sans céder sur quelque chose», a-t-il assuré.