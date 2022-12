Guerre en Ukraine : Entre la Suisse et la Russie, des affaires florissantes

Le total des transactions commerciales enregistrées entre les deux pays se situait en moyenne à 321 millions de francs par mois entre 2017 et 2021, selon les données de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Depuis le début de la guerre en février, cette moyenne est passée à 383 millions, soit une hausse de 19%. Les exportations vers la Russie ont progressé de 6,5% et les importations de 54%. La hausse des exportations s’explique par la livraison de produits pharmaceutiques, non sanctionnés pour des raisons humanitaires.