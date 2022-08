Entre le ballon et le ballet, Giancarlo Sergi peine à choisir

Quatre ans de plus

Délégués pas informés

Sa nomination moins de deux mois plus tard à la tête du BBL a donc suscité un certain malaise chez les basketteurs. Le site spécialisé «Le Cinq Majeur» a publié dimanche 7 août un article virulent. Il dénonce le fait que le 11 juin, Giancarlo Sergi n’a pas informé, ou partiellement, qu’il était dans un processus de recrutement. «Peut-on tolérer qu’un président d’une institution aussi importante que Swiss Basket, écrit le site, puisse mener campagne pour sa propre réélection, tout en étant engagé dans un processus avancé de recrutement pour un poste encore plus prestigieux et extrêmement chronophage?»