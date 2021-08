États-Unis : Entre le Covid, le streaming et Disney, l’avenir des salles de ciné reste obscur

L’absence de Disney et d’Amazon, propriétaire des studios MGM, au festival CinemaCon de Las Vegas inquiète les exploitants.

Les salles de cinéma ont pu rouvrir aux États-Unis après un an et demi de pandémie de coronavirus. Mais leur avenir reste incertain, certains grands studios préférant désormais sortir leurs films sur leurs plateformes de streaming.

Les patrons de salles de cinémas américains auraient des raisons de se réjouir: leurs établissements ont enfin pu rouvrir après 18 mois de pandémie et une série de grosses productions comme «James Bond» , «Spider-Man» et «Matrix» devraient y attirer les foules.

Les patrons de Disney n’auraient peut-être pas reçu un très bon accueil de la part des exploitants de salles, très dépendants des films et dessins animés Disney pour leurs rentrées d’argent.

«Black Widow» et «Cruella» détournés des cinémas

Car le studio de Burbank a récemment choisi de sortir sur sa propre plateforme de vidéo à la demande, Disney+, une série de grosses productions comme «Black Widow» , «Jungle Cruise» et «Cruella», détournant ainsi une partie des recettes des cinémas traditionnels.

Et même si Disney concède cette fois aux cinémas l’exclusivité de sa nouvelle comédie «Free Guy» et du prochain Marvel, «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux», le mystère reste entier sur leur stratégie pour la suite.