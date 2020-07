Berne

Entre l’Église et l’héritage, le pasteur a fait son choix

L’officiant d’une petite commune a claqué la porte de sa paroisse. Il avait bravé l’interdiction d’accepter le legs d’un de ses anciens fidèles.

À un an seulement de sa retraite et après six ans en fonction dans la paroisse de Walkringen, près de Berne, le pasteur Peter Raich a donné sa démission à la surprise générale. Il n’avait guère d’autre choix, après avoir accepté l’héritage d’une personne qu’il avait accompagnée, dans le cadre de son ancienne affectation, dans un foyer pour personnes âgées de Berlingen (TG).