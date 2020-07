Formule 1

Entre les gouttes, Vettel domine la deuxième séance d’essais libres en Hongrie

Le pilote allemand de Ferrai a signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres en Hongrie, ce vendredi après-midi, perturbée par la pluie.

Avec 12 tours pour l'Allemand Sebastian Vettel, auteur d'un meilleur temps non significatif, et 10 pour le Monégasque Charles Leclerc, Ferrari fait partie des écuries à avoir avalé le plus de kilomètres.

Les chronos les plus représentatifs restent donc ceux de la première séance, à l'issue de laquelle le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a devancé son équipier Valtteri Bottas de 86/1000e – avec le Finlandais sur des pneus un cran plus tendres et donc plus rapides sur un tour – et la concurrence de plus de 5/10e sur des pneus encore plus tendres.