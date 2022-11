Argovie : Entre les oranges et les toasts se cachaient deux kilos de cocaïne

De l’eau, des œufs, des patates, des oranges, des toasts… et deux kilos de cocaïne. Telle est la liste de commissions peu banale d’un conducteur et de sa passagère, revenant d’Allemagne, qui ont été pincés par des douaniers mardi de la semaine dernière dans le canton d’Argovie. Le contrôle, effectué à l’intérieur du pays et non à la douane, a permis de mettre la main sur un paquet suspect, «sous un filet d’oranges», comme le raconte l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).