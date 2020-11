Tout comme son mari, Melania Trump continue de se comporter comme si Donald Trump avait remporté l’élection. Selon CNN , la Première dame n’a pas pris contact avec sa successeure, Jill Biden. Une source ayant connaissance de l’emploi du temps de l’ex-mannequin slovène confirme que pour l’heure, celle-ci continue de vaquer à ses occupations habituelles, entre réunions et préparation des fêtes de fin d’année. Pourtant, à cette époque-là il y a quatre ans, Michelle Obama recevait Melania Trump à la Maison-Blanche pour lui faire découvrir les lieux.

D’après la source consultée par la chaîne américaine, même si la Première dame voulait entamer le processus de transition avec Jill Biden, le refus de son mari de concéder sa défaite l’empêche d’aller de l’avant. «Je pense qu’il ne serait pas juste d’attendre d’elle qu’elle commence la transition alors que le président n’a pas reconnu sa défaite», estime la source. Anita McBride, qui a été la cheffe de cabinet de Laura Bush, abonde: «Ce moment est compliqué. Le fait qu’elle franchisse le pas avant qu’il n’ait concédé pourrait être perçu comme un affront au président et son administration.»

Un calendrier à respecter

Anita McBride est toutefois persuadée que, le temps venu, Melania Trump accueillera Jill Biden comme il se doit. Il faut dire que chaque jour qui passe sans transition rend la tâche de préparer la Maison-Blanche à l’arrivée d’une nouvelle Première famille plus difficile. «À ce jour, il y aurait au moins dû y avoir un échange de notes entre les équipes des deux Premières dames, pour évoquer des dates, des horaires et ce qui doit être entrepris. Il y a un calendrier pour tout cela, et ce qui se passe maintenant ne fera que l’embrouiller», note de son côté Capricia Penavic Marshall, ancienne assistante de Hillary Clinton.