Suisse romande - Entre mai et juillet, gare aux buses: elles attaquent davantage les joggeurs

Alors qu’une mère et sa fille faisaient leur jogging non loin de l’hôpital de Morges (VD) samedi, cette dernière a été attaquée par ce qui ressemblait, selon elle, à une buse. Heureusement pour l’enfant, blessé jusqu’au sang, les urgences n’étaient pas loin. «Ma fille est hospitalisée en pédiatrie», nous a informés sa mère quelques heures après la mésaventure.

Mais un tel incident n’est pas rare. Et les coureurs sont souvent pris pour cible, davantage que les marcheurs et cyclistes d’ailleurs. En Suisse, on compte plus de 20’000 couples de buses. Entre mai et juillet, celles-ci protègent leurs oisillons en effrayant les dangers potentiels dans un rayon de 500 mètres. Une douzaine d’attaques d’oiseaux sont recensées chaque année dans notre pays.