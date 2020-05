Actualisé 28.04.2020 à 06:55

Football

Entre Messi et «CR7», Mourinho ne choisit pas

Pour l'entraîneur portugais, c'est le Brésilien Ronaldo qui est le meilleur joueur de football de tous les temps.

de Sport-Center

Dans une interview accordée à Livescore, un site de résultats dont il est ambassadeur, José Mourinho a choisi.

À la question de savoir qui est le plus grand entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Portugais a choisi... Ronaldo, la star brésilienne.

L'actuel entraîneur de Tottenham, alors assistant au FC Barcelone, avait côtoyé le Brésilien durant la saison 1996/1997 en Espagne. Ronaldo avait alors inscrit 47 buts en 49 matches, toutes compétitions confondues.

Quand il a fallu trancher entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, José Mourinho n'a donc pas vraiment hésité. Le Portugais parle en connaissance de cause: durant trois ans, il a été entraîneur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, et donc adversaire du Barcelone de Lionel Messi en Liga.

«Le meilleur de l'histoire entre Messi et Cristiano? Aucun des deux. C'est le Brésilien Ronaldo, «O Fenomeno» (ndlr: «le phénomène»). Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont eu des carrières plus longues, et ils sont restés au top pendant 15 ans. Cependant, si on parle de talent pur, personne ne dépasse Ronaldo Nazario. Quand j'étais à Barcelone avec Bobby Robson, j'ai réalisé qu'il était le meilleur joueur que j'avais jamais vu», a déclaré le Portugais.

«Les blessures ont malheureusement tué une carrière qui aurait pu être encore plus incroyable, mais le talent de ce jeune de 19 ans était quelque chose d'extraordinaire», a conclu Mourinho.