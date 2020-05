Football

Entre Messi et Ronaldo, Jürgen Klopp a choisi

Cette semaine, l’entraîneur de Liverpool a avoué une petite préférence pour l’Argentin Lionel Messi par rapport au Portugais Cristiano Ronaldo.

En attendant une possible reprise du championnat, Klopp et Liverpool sont largement en tête de la Premier League.

Confiné chez lui comme la plupart des sportifs, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a profité de la pause forcée pour répondre aux questions des internautes sur la chaîne Youtube FreeKickerz. Et quand on parle de football, il y a une question inévitable, au centre de tous les débats depuis presque une décennie: qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Interrogé sur le sujet, le technicien de Liverpool ne s’est pas défilé.