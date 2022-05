Contraception masculine : Entre méthodes douteuses et annonces tonitruantes

On fait le point sur les différentes méthodes à l’occasion d’un congrès consacré à ce sujet qui se tiendra lundi à Paris.

Méthodes douteuses

Grandement médiatisées, les techniques du «slip chauffant» ou de «l’anneau contraceptif» ne convainquent guère. Le principe consiste à rapprocher les testicules du corps afin de les tenir plus au chaud et de limiter ainsi la production de spermatozoïdes. Celle-ci nécessite en effet une température légèrement inférieure à celle du reste du corps humain.

Un gel sur l’épaule

C’est la piste de recherche la plus avancée, même si les études sont encore loin de permettre d’envisager une commercialisation rapide. Il s’agit d’un gel à appliquer chaque jour sur son épaule. Il contient à la fois une hormone féminine, dite progestative, pour bloquer la formation de spermatozoïdes, et de la testostérone, afin de compenser les effets de la première sur la libido ou la pilosité.

Les essais, principalement réalisés aux États-Unis, sont actuellement en phase 2, la plus avancée pour des travaux en cours sur un contraceptif masculin. Selon l’endocrinologue Régine Sitruk-Ware, qui participe à ces essais et organise par ailleurs le colloque de Paris, les premiers résultats sont suffisamment bons pour accélérer la marche. «Ce produit semble très efficace et très bien accepté», rapporte-t-elle. On est toutefois encore loin d’une mise sur le marché. Selon Mme Sitruk-Ware, la vue optimiste table sur cinq ans minimum.

Des pilules restent à l’étude

À cause des difficultés à assimiler la testostérone par voie orale, une pilule masculine est difficile à concevoir. Mais des chercheurs continuent à suivre cette voie et ont obtenu de premiers résultats encourageants sur l’homme ces dernières années. On sait ainsi qu’elles ne semblent pas avoir d’effet irréversible sur la fertilité. Reste maintenant à évaluer si elles sont suffisamment efficaces. «Malheureusement, à cause du Covid, les essais et les résultats prennent beaucoup de temps», a expliqué la chercheuse Stephanie Page, qui travaille sur l’une de ces pilules.