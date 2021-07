Après Suisse-Espagne - Entre olives et jamón, les fans ont signé la paix des braves

Il a osé. Au lendemain de l’élimination de la Suisse par l’Espagne, Eduardo – en «vrai footeux» qu’il est – a enfilé son maillot de la Roja et a ainsi servi sa clientèle samedi, à son étal de produits ibériques, au marché de Rive dans le centre-ville de Genève. «J’ai reçu pas mal de remarques, et j’en ai fait aussi, se marre-t-il. Mais franchement, c’est toujours resté très sympa. Les clients m’ont plutôt adressé des félicitations, en fait». Une dame s’approche, d’ailleurs. Elle zieute l’écusson rouge et or qui orne la poitrine du jeune homme: «Bravo pour votre victoire, hein. Bon, je prendrai 150 gramme de jambon Pata Negra…»