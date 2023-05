Crise migratoire: Entre Rome et Paris, les esprits s’échauffent sérieusement

«En Australie, ça marche très bien»

Fin avril, la Première ministre française, Élisabeth Borne, a annoncé la mobilisation de 150 policiers et gendarmes «supplémentaires» dans le département des Alpes-Maritimes, pour faire «face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne», ainsi que la création d’une «border force», une force aux frontières. «En Australie, ça marche très bien», a défendu, jeudi, Gérald Darmanin. «À la frontière, on interpelle les personnes et on leur fait passer des contrôles d’identité.»