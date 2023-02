Football: Entre Servette Chênois et Zurich, la rivalité continue de fasciner

Il n’y avait pas là une présentation au rabais. Servette Chênois - Zurich, c’est la rivalité des années 2020 en première division féminine. Un duel captivant entre celles qui dominent le football suisse depuis la nuit des temps ou presque (Zurich), et celles qui sont apparues comme leurs prédateurs naturels il y a peu (Servette). La finale du dernier championnat est restée dans les mémoires (victoire zurichoise aux penalties), mais chaque partie vaut son pesant d’émotions et les pages d’histoire qu’elle noircit. Y compris celle de dimanche.

La recrue Coumba Sow sur le banc

La onzième victoire de rang se trouvait d’ailleurs sur les rails, avant que tout ne se fragilise. C’est aussi ça la rivalité Servette – Zurich: des certitudes qui se font et se défont, des problèmes, des solutions et un éternel chassé-croisé. Rien ne semblait pouvoir ébranler les Genevoises en début de rencontre. Il y a eu cette latte de Sandrine Mauron (quel match!), ce splendide coup franc victorieux d’Agata Filipa (16e, 1-0), puis cette main tendue d’Eric Sévérac, tout sauf gage de prémonition. L’entraîneur servettien montrait cinq doigts, comme cinq minutes pour calmer le jeu avant de reprendre de plus belle. C’est plutôt là que la solidité de son équipe s’est fissurée.