France : Entre shopping et exil, les Parisiens se préparent à se reconfiner

Les habitants de la capitale profitent des dernières heures avant l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement vendredi soir pour faire des achats… ou fuir.

Il y a ceux qui fuient pour un dernier week-end ou plus, ceux qui affrontent des heures de queue pour un dernier shopping: une certaine fébrilité s’est emparée vendredi des Parisiens quelques heures avant l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement, le troisième en un an.

Comme le nord de la France et d’autres régions dans l’Ouest et le sud, Paris et ses huit départements vont être reconfinés dès vendredi minuit, et pour quatre semaines, afin d’endiguer la progression implacable du Covid. La France approche de la barre des 100’000 morts depuis un an.