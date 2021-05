Football - Entre Sion et LS, le nul ne satisfait personne

Face à une équipe qui se contentait de défendre pour ensuite tenter sa chance en contre, le LS monopolisait le ballon dans la moitié de terrain valaisanne. Mais sans parvenir à inquiéter sérieusement Fickentscher. Pour que la centaine de spectateurs qui garnissaient les gradins de Tourbillon sortent de leur torpeur, il aura malheureusement fallu un impressionnant choc entre Mory Diaw et Mickaël Nanizayamo. Sur un ballon aérien plein axe, le genou du gardien lausannois percutait de plein fouet son coéquipier à la lutte avec Hoarau (8e). Immobile, le défenseur français était évacué sur une civière une dizaine de minutes plus tard, avec une minerve autour du cou.

Étonnamment passif et attentiste, Sion répliquait cinq minutes plus tard. Suite à un ballon perdu par Mahour à mi-terrain, Karlen se retrouvait idéalement placé face à Diaw mais sa frappe manquait de précision pour tromper l’excellent portier lausannois.

L’opportunisme lausannois

Alors que l’on se disait que ce FC Sion en urgente quête de points allait enfin chercher à forcer son destin après la pause, il aura fallu patienter l’heure de jeu pour voir enfin les Valaisans attaquer avec davantage de conviction. En bonne position, Hoarau voyait d’abord sa frappe contrée in extremis par Flo puis une reprise de la tête de Karlen, seul à six mètres de Diaw, passer quelques centimètres à gauche des buts lausannois (65e).

Plus incisifs, les Sédunois voyaient leurs efforts être justement récompensés trois minutes plus tard grâce à Gaëtan Karlen, bien servi par Hoarau.

Et le LS? Comme ils en ont trop souvent l’habitude loin de la Tuilière, cette saison, les Lausannois ont attendu d’être menés au score pour réagir. Mais si, à Lugano par exemple, ils étaient parvenus à se ménager quelques belles opportunités d’égaliser lors d’un dernier quart d’heure de qualité, il n’en a longtemps rien été, dimanche. Lent et sans conviction, le néo-promu passait même plus près de concéder un second but (contre de Khasa/72e) que de revenir à la hauteur de son adversaire.