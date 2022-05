Vaud: Entre stress post-traumatique et scolarisation, le défi de l’accueil des réfugiés ukrainiens

Le nombre de réfugiés dans le monde représentait déjà un record en période de pandémie. Et il est en train d’exploser depuis le 24 février, date à laquelle les opérations militaires russes ont commencé en Ukraine. En Suisse, plus de 41’000 Ukrainiens ont obtenu le statut de protection S.

Dans le canton de Vaud, plus de 3’500 réfugiés ukrainiens se sont annoncés auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Cet afflux a représenté un défi organisationnel majeur pour l’Etat, non sans résultats.

De nombreux dispositifs ont été mis en place et ont évolué chaque jour avec l’aide de particuliers, de bénévoles, de clubs et d’associations. «L’annonce auprès de l’EVAM est nécessaire pour une prise en charge médicale», a rappelé la cheffe du secrétariat général du département de la santé et de l'action sociale (DSAS) Rebecca Ruiz lors de l’assemblée, mardi matin. Les autorités vaudoises ont constaté que les réfugiés souffraient en particulier de stress aigu ou post-traumatique et de troubles psychologiques.