Géopolitique

Entre Washington et Pékin un parfum de guerre froide

L’aggravation des tensions entre la Chine et les Etats-Unis donne à penser que les deux rivaux ont «commencé une nouvelle guerre froide».

Ces dernières semaines, un engrenage de sanctions, représailles et contre-représailles a alimenté l'actualité à un rythme effréné. Et les dossiers concernés illustrent l'étendue du bras de fer: de l'avenir de Hong Kong au rôle de l'équipementier Huawei dans l'internet mobile 5G, en passant par le Tibet, la mer de Chine méridionale ou encore les musulmans ouïghours.

Coronavirus, révélateur de la crise

Visions «incompatibles»

Si la rivalité existait avant l'ère Trump, «la cause profonde de la détérioration est à chercher dans les ambitions internationales grandissantes de la Chine» et notamment sa volonté de domination en Asie, ajoute-t-il.

«Blitzkrieg économique»

Soixante-dix ans après sa naissance, la Chine communiste affirme plus que jamais et sans complexe son statut de grande puissance antagoniste des Etats-Unis. A Washington, la classe politique a fait le deuil de l'espoir ancien de voir la mondialisation «normaliser» le pouvoir de Pékin, en apportant démocratie et libertés en même temps que la prospérité économique.

Mike Pompeo lui-même, qui récusait encore en 2018 toute référence à la guerre froide, ne rejette plus cette comparaison. Il souligne certes que les économies américaine et chinoise sont beaucoup plus «profondément imbriquées» que ne l'étaient celles de l'Union soviétique et des Etats-Unis, mais pour mieux défendre la nécessité, pour les pays occidentaux, de retrouver leur souveraineté industrielle et technologique afin de ne plus dépendre de Pékin.