Vaud : Entre Yverdon et les corbeaux freux, c’est une saga action-réaction

La ville thermale a beau multiplier les moyens pour réduire les nuisances sonores de l’oiseau dont le croassement peut atteindre 75 décibels, le volatile ne lâche rien. Et revient à la charge avec des colonies plus bruyantes et plus nombreuses.

Les corbeaux freux semblent narguer les autorités yverdonnoises depuis 2006. Archives / 24heures / Patrick Martin

Le combat a des airs de Mythe de Sisyphe. Depuis 2006, la Ville d’Yverdon-les-Bains (VD) consacre entre 10’000 et 30’000 francs par an pour endiguer les nuisances sonores des corbeaux freux. Rien à faire. Tenace et très futé, l’oiseau déjoue avec insolence toutes les stratégies mises en place par les autorités locales. «On a presque tout essayé», déclarait, pas loin d’être résigné, l’ancien élu Marc-André Burkhard en 2018. Tout, c’est l’engagement d’un fauconnier, un drone effaroucheur, la technologie laser diffusant de fortes lumières, des épouvantails, des enregistrements sonores de corbeaux en détresse…

«De 300 en 2019 à 433 en 2021»

Mais, comme pour écœurer davantage les Yverdonnois et leurs autorités, depuis 2019, les colonies de corbeaux freux n’arrêtent pas de croître. «En 2019, 300 nids ont été dénombrés sur le territoire yverdonnois, 313 en 2020 et 433 en 2021», a déclaré Antoine Sauser, adjoint au chef du Service des travaux et environnement à «24 heures». Ultime pied-de-nez aux autorités, le bruyant volatile a même gagné à deux reprises un combat judiciaire contre les autorités locales. Dans sa volonté de poursuivre ses actions d’effarouchement au-delà de la date 15 février (qui marque le début de la période de protection du corbeau freux jusqu’au 31 juillet), la Ville thermale a été stoppée par la Direction générale de l’environnement. Son recours à la Cour cantonale de droit administratif et public a connu le même sort.