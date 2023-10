Birkenstock espère lever jusqu’à 1,58 milliard de dollars lors de son entrée en bourse

Environ 32,26 millions d’actions, dont le prix se situe entre 44 et 49 dollars l’unité, seront vendues lors de l’introduction en bourse de l’entreprise contrôlée par la société d’investissement L Catterton , à laquelle est associé le leader mondial du luxe LVMH et son patron Bernard Arnault.

Renaissance d’une marque ringarde

Selon la presse spécialisée, Birkenstock, dont le siège est situé à Linz am Rhein (sud-ouest de l’Allemagne), non loin de Bonn, pourrait être lancé à Wall Street, le 11 octobre. Le Wall Street Journal affirmait en septembre que les actionnaires tablent sur une valorisation de plus de sept milliards de dollars, d’autres sources évoquant plus de 9 milliards de dollars.