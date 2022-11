Coupe du monde: Allemagne et Espagne au programme mercredi

Qatar 2022 : Entrée en lice de plusieurs outsiders ce mercredi

Dans le groupe E, l'Allemagne affronte le Japon (14h00) alors que l'Espagne défie le Costa Rica (17h00). La journée débute avec le duel entre la Croatie et le Maroc (11h00) et se termine avec Belgique-Canada (20h00), deux rencontres du groupe F.

L’Allemagne doit se racheter après deux échecs en 2018 et en 2021

Deuxième journée complète à quatre matches dans ce Mondial ce mercredi, avec les débuts des groupes E et F. Dans le premier cité, l'Allemagne, sans Leroy Sané, blessé, défie le Japon, alors que l'Espagne du streamer Luis Enrique est opposé au Costa Rica de Keylor Navas.

L'Allemagne dans un rôle peu habituel

C'est une Mannschaft prudente qui se présente au Qatar cette année. Depuis ses échecs en 2018 et en 2021, l’Allemagne ne fait plus vraiment partie des favoris de la compétition. Une anomalie pour ce pays vainqueur quatre fois de la compétition. Le sélectionneur Hansi Flick pourra toutefois compter sur une colonne vertébrale très expérimentée avec Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich et Thomas Müller, qui devrait remplacer Leroy Sané (blessé) dans le onze de départ.