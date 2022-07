Le mariage pour tous entre en vigueur en Suisse

Mariage pour tous : Entrée en vigueur ce vendredi: c’est la fête, presque partout

Les couples de même sexe peuvent se marier dès ce 1er juillet. Même la Poste célèbre la date à sa manière en lançant un timbre spécial.

Les amateurs de timbre ont aussi dit oui

«Chaque sujet est soumis à l’approbation de la Commission des timbres, qui se compose d’expertes et experts en philatélie ainsi que de représentantes et de représentants du Musée de la communication et de la Poste. S’agissant du thème «Mariage pour tous», la décision ne s’est pas fait attendre», écrit-elle dans son communiqué.