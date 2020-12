Espagne : Entrepôt occupé par des migrants en feu: au moins 17 blessés

Un incendie dans un entrepôt industriel abandonné en Espagne, où vivaient des migrants, a fait au moins 17 blessés mercredi soir, dont deux sont dans un état critique.

«Nous avons localisé 60 personnes, mais beaucoup sont sorties par les fenêtres de derrière et sont parties. Elles sont peut-être plus d’une centaine à être sorties», a déclaré le maire de Badalona, Xavier Garcia Albiol. «Nous espérons qu’il n’y ait pas de victimes ou le moins possible», a-t-il ajouté.

Feu intense

Plus de vingt équipes de pompiers sont à pied d’œuvre pour éteindre le feu, qui était toujours actif et avec une intensité «incompatible avec la possibilité de retrouver des personnes vivantes», a déclaré le chef de l’opération David Borrell. «Il est impossible de savoir s’il y a plus de gens à l’intérieur», qui reste inaccessible aux pompiers en raison de l’intensité des flammes et du risque d’effondrement, a-t-il expliqué.