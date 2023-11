Sociétés participant à l’effort de guerre russe sanctionnées

Janet Yellen, secrétaire au Trésor des États-Unis. via REUTERS

Dans un communiqué, le département américain du Trésor a annoncé jeudi le renforcement des sanctions contre 130 personnes et entités, impliquées dans des échanges commerciaux avec la Russie pour permettre au pays de se fournir en «technologies et équipements nécessaires» à l’effort de guerre russe en Ukraine. «La Russie dépend de personnes et d’entités d’autres pays pour pouvoir renouveler ses équipements et poursuivre sa guerre haineuse contre l’Ukraine et nous n’hésiterons pas à les tenir pour responsables», a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, citée dans le communiqué.

Le Ministère américain des finances estime que la Russie profite de ses liens commerciaux avec la Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis (EAU), qui se sont transformés en «nœuds commerciaux d’exportations, réexportation et transfert vers la Russie de technologies et équipements étrangers». Washington juge cependant «encourageantes», les récentes décisions prises aux EAU afin de tenter de limiter les mouvements commerciaux vers la Russie. Une dizaine d’entreprises turques, et une vingtaine aux EAU et trois en Chine sont notamment concernées.

Des sanctions renforcées

Le Trésor vise également les entités et personnes russes impliquées dans le commerce de matériel et technologie provenant de l’étranger ainsi que dans la recherche et développement. Enfin, le ministère renforce les sanctions existantes à l’encontre du secteur financier russe en ajoutant à sa liste sept établissements et les responsables de plusieurs banques.

Les sanctions du Trésor se doublent de décisions similaires de la part du département d’État pour une centaine de personnes et entités et du département du Commerce (DoC) pour 13 nouvelles entreprises. Celles-ci sont basées en Russie et en Ouzbékistan, impliquées dans le développement de drones militaires utilisés en Ukraine, et n’auront plus accès aux technologies nécessaires d’origine américaine.

Du côté du département d’État, ce sont les secteurs énergétique et minier russes qui sont visés afin de réduire les capacités de financement de la guerre par le gouvernement russe, ainsi que «tous ceux qui soutiennent l’effort de guerre», selon le communiqué du Trésor. Les entités et personnes concernées par l’ensemble de ces sanctions voient notamment leurs actifs aux États-Unis gelés. Ces sanctions interdisent à toute entreprise ou personne américaine d’avoir des liens commerciaux et financiers avec elles.