La voie proposée par l’initiative a été refusée, mais pas le but qu’elle visait. Le Parlement et le Conseil fédéral étaient eux aussi favorables à ce que les entreprises respectent les normes environnementales et les droits humains à l’étranger, a rappelé la conseillère fédérale en se réjouissant du résultat. Le contre-projet va pouvoir entrer en vigueur si le référendum n’est pas saisi dans un délai de 100 jours. Il oblige pour la première fois les entreprises suisses à contrôler de manière transparente les risques de leurs activités pour l’environnement et la population à l’étranger, a affirmé Mme Keller-Sutter.