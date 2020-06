Suisse

Entreprises responsables: vers un contre-projet

Le National a soutenu lundi le contre-projet issu de la conférence de conciliation. Si le Conseil des Etats l’accepte, l’initiative sera soumise au peuple avec un contre-projet.

Les initiants étaient prêts à retirer leur texte si le contre-projet concocté par le National s’imposait. Jeudi, la conférence de conciliation a toutefois retenu la copie du Conseil des Etats, déclenchant la colère des initiants et l’annonce du maintien de leur initiative. La votation devrait avoir lieu en novembre.

Initiative excessive

Christian Lüscher (PLR/GE) a rappelé lundi au nom de la commission que le Conseil national n’avait soutenu son propre contre-projet que du bout des lèvres. La version des sénateurs en revanche a toujours obtenu plus de soutien.

De plus, cette version répond aux critères internationaux et se calque sur ce qui se fait à l’étranger. La Suisse ne doit pas agir de manière isolée, a aussi soutenu Barbara Steinemann (UDC/ZH). Et elle ne doit pas être le seul pays au monde avec un tel degré de responsabilité, a expliqué Sidney Kamerzin (PDC/VS).