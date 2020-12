Coronavirus : Entretien entre Paris, Berlin et l’UE sur la variante du virus

Les dirigeants allemands, français et européens se sont entretenus ce dimanche au sujet de la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

Les dirigeants français et allemand, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont échangé, alors que les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont annoncé la suspension des vols et des trains avec le Royaume-Uni. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté appelé ses membres en Europe à «renforcer leurs contrôles» du fait de la nouvelle variante du coronavirus.