États-Unis : Envahir le Capitole avec son badge autour du cou n’était pas une bonne idée

Un émeutier a été photographié à l’intérieur du Capitole avec le logo de son entreprise bien en vue. Son employeur l’a licencié.

«Bien que nous soutenions le droit de tous les employés à l’exercice pacifique et légal de la liberté d’expression, tout employé démontrant un comportement dangereux qui met en danger la santé et la sécurité d’autrui n’aura plus d’opportunité d’emploi chez Navistar Direct Marketing», a ajouté l’entreprise. Casquette pro-Trump sur la tête, drapeau américain à la main, l’ex-employé a notamment été photographié en compagnie de Jake Angeli, alias QShaman, ce complotiste au look improbable.