Israël

Envie de protéines? Mettez des sauterelles dans votre assiette

Une entreprise israélienne ambitionne d’être la première à commercialiser des sauterelles à grande échelle. Reste une question: ces insectes ultraprotéinés sont-ils cashers?

Préoccupé par l’impact de l’élevage sur l’environnement, M. Tamir a créé sa société il y a six ans et demi et voudrait qu’elle soit «la première à produire des sauterelles à une échelle commerciale pour fournir au monde une source de protéine plus saine et plus durable».