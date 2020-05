Etats-Unis

Envie de tout un village pour vous seul?

En cette période de distanciation sociale, pourquoi ne pas profiter d'une offre alléchante en devenant l'unique habitant d'un village du Connecticut?

Bienvenue à Johnsonville. Cette petite localité de l'État du Connecticut s'étend sur plus de 250'000 mètres carrés. Actuellement, elle compte deux habitants: une espèce de concierge et un agent de sécurité, censé tenir à l'écart les vandales.

Johnsonville s'étend sur 25 hectares, sur les rives du Connecticut. Jadis petite ville en plein essor, elle est aujourd'hui inhabitée, hormis une espèce de concierge et un agent de la sécurité, chargé de garder à l'écart les explorateurs et autres vandales jusqu'à ce qu'on lui trouve un acquéreur. Cela fait des années que Johnsonville est à vendre, pour tout juste 1,85 million de dollars.

Des petites maisons, des espaces verts et beaucoup de place pour la distanciation sociale: voilà ce qui attend le futur propriétaire, qui serait, dans un premier temps, l'unique habitant du lieu, à part peut-être les fantômes qui sont censés hanter la ville. Parmi eux se trouverait également celui de Mr. Johnson, qui a donné son nom à la ville.

Construite autour d'une usine de fil

L'histoire de Johnsonville a débuté en 1802. On y trouvait alors une grande usine qui produisait du fil essentiellement destiné à la fabrication de filets de pêche. Petit à petit, un village avec des maisons, une église, un commerce et un bureau de poste s'est développé autour de l'usine. On ignore aujourd'hui combien de personnes y vivaient à cette époque.