Migration : Environ 14,6 millions de déplacés en six mois dans le monde

La pandémie a aggravé le solde migratoire international. En tête, la Syrie, suivie de la République démocratique du Congo.

La Syrie connaît la migration la plus importante au monde.

Environ 14,6 millions de personnes ont été déplacées de janvier à juin dans près de 130 pays et territoires. La pandémie aggrave la situation, a dit mercredi à Genève le Centre de surveillance du déplacement interne (IDMC).

Parmi les indications, les conflits et la violence ont provoqué 4,8 millions de nouveaux déplacements, surtout en Afrique et au Proche-Orent. Ce chiffre est en augmentation d’un million par rapport à la même période l’année dernière.

Syrie en première ligne

Côté pays, la Syrie observe l’extension la plus importante, 1,5 million. Elle est suivie par la République démocratique du Congo (RDC) et le Burkina Faso qui est devenu la crise la plus importante dans la région. Le nombre de nouveaux déplacements internes s’étend dans plusieurs pays africains.