Environnement : Environ 20% des espèces sont menacées en France

Selon un rapport, les populations d’oiseaux nicheurs, de crustacés d’eau douce et d’amphibiens se sont particulièrement étiolées dans l’Hexagone.

La situation de la faune et de la flore sauvages s’est dégradée en treize ans en France, avertissent mercredi l’Office français de la biodiversité (OFB), le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et l’Union internationale de conservation de la nature (UICN). Les trois institutions appellent à protéger les espèces et à diminuer les pressions anthropiques.