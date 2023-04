Vaud: 3 millions de francs ont échappé aux enfants pauvres

Selon l’accusation, le gestionnaire vivait dans le luxe, aux frais de la princesse. Pixabay

La deuxième partie d’un procès hors normes s’est tenue jeudi à Lausanne. Alors que les auditions avaient été effectuées en mars 2022, il aura fallu attendre plus d’une année pour que le tribunal puisse entendre le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats, à cause de différents reports. Mais dès son ouverture, la séance a dû être suspendue à plusieurs reprises, et un climat de tension s’est installé entre le Ministère public et l’avocat du principal accusé. À tel point que le président, agacé, a dû intervenir: «Je vous demande à tous les deux d’arrêter de vous invectiver!»

Ces pénibles formalités terminées, le procureur Anton Rüsch a requis cinq ans de prison contre le principal prévenu, un avocat sexagénaire accusé de gestion déloyale et d’abus de confiance. On lui reproche d’avoir fait perdre des sommes colossales à une fondation de bienfaisance, dont il avait hérité de la gestion après le décès du fondateur. «Selon nos calculs, c’est environ 3 millions de francs qui ont échappé aux enfants vaudois défavorisés, parce que l’accusé s’en est mis plein les poches. Il a aussi distribué des bijoux, des montres et des voitures à des proches. Et les quelques dons accordés l’ont été par copinage», s’insurge le procureur. Ce dernier a retenu comme un fait aggravant les insultes proférées contre toutes les parties, à commencer par le Ministère public et la Cour.

Discours radicalement opposé du côté de la défense. Si elle admet que les dépenses ne collent pas totalement avec les statuts de la fondation, le gestionnaire aurait simplement suivi les consignes et la volonté du richissime fondateur, exprimées avant son décès. D’ailleurs, ce seraient les erreurs de ce dernier et la mauvaise gestion de son patrimoine qui auraient conduit à la situation actuelle. «Les bijoux et les pierres précieuses étaient entassés çà et là. On aurait dit le trésor de la caverne d’Ali Baba», commente l’avocat. Et son client d’ajouter: «Je n’ai jamais voulu causer du tort à la fondation. Au contraire! J’ai mis toutes mes compétences pour la sauvegarder.» Il a donc plaidé l’acquittement. Le verdict sera rendu ultérieurement.

Création d’une société écran Pour dissimuler ses agissements, le sexagénaire aurait créé une sorte de société écran. Il en était le patron et l’employé et ses dépenses étaient facturées à la fondation. Cela lui permettait de se verser indûment un salaire, selon l’accusation. Mais pas que. «Il en est arrivé à faire payer un loyer à la fondation, pour un appartement de luxe avec piscine qu’il occupait lui-même, alors que les locaux appartenaient à la fondation. Et il a même expliqué que, s’il s’est acheté une voiture aux frais de la fondation, c’est parce que la Mercedes AMG qu’il s’était octroyée n’était pas facile à parquer devant la BCV», relate le procureur.