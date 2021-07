Paris : Environ 400 sans-abri s’installent sur la très chic place des Vosges

De nombreuses familles ont planté des tentes au cœur du Paris touristique pour exiger des solutions d’hébergement dignes et durables.

Environ 400 sans-abri, dont des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés, ont planté des tentes jeudi à Paris sur la très chic place des Vosges afin de demander à l’Etat «des solutions d’hébergement dignes et pérennes». Ces sans-abri sont accompagnés par le «Collectif Réquisitions», qui regroupe plusieurs associations, dont Utopia, solidarité migrants Wilson et le DAL.