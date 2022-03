Genève : Environ 600’000 habitants à Genève à l’horizon 2050

L’Office cantonal de la statistique estime que la population du bout du lac croîtra de 72’000 à 151’000 unités au cours des trente prochaines années.

La population genevoise va continuer à augmenter jusqu’en 2050, a communiqué ce lundi l’Office cantonal de la statistique. Selon ses projections démographiques, entre 72’000 et 151’000 nouveaux habitants sont attendus au bout du lac à cet horizon, soit une hausse de 14% à 30%. D’après le scénario moyen, le seuil des 600’000 habitants sera atteint en 2044. Au plus tôt, cela devrait arriver en 2038, au plus tard en 2050. Cet essor dépendra surtout du niveau de l’immigration, relève l’Ocstat – qui observe que les personnes arrivant dans le canton étant en général plutôt jeunes, ce mouvement contribuera au rajeunissement de la population et à la hausse du niveau de fécondité.