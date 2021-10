Espagne : Environ 750’000 chômeurs de moins en sept mois

L’économie du pays devrait retrouver son niveau d’avant crise d’ici à la fin 2021.

L’Espagne a connu en septembre son septième mois consécutif de repli du chômage et a vu le nombre total de chômeurs baisser de près de 751’000 sur l’ensemble de cette période, a annoncé lundi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

D’après le ministère, le chômage a diminué dans tous les secteurs et est même inférieur à son niveau d’avant la pandémie dans l’industrie, l’agriculture et la construction. Ces chiffres montrent «que la reprise est en marche et est très soutenue», a réagi la ministre de l’Economie Nadia Calviño sur la radio Cope. Selon le gouvernement espagnol, qui table sur une croissance du PIB de 6,5% en 2021 et de 7% en 2022, l’économie du pays devrait retrouver son niveau d’avant crise d’ici à la fin 2021.