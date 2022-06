Stupéfiants : Environ 750’000 joints sont fumés chaque jour en Suisse

Une étude inédite de l’Université de Genève montre que le chiffre d’affaires annuel du marché du cannabis se monte à environ un milliard de francs.

Environ 56 tonnes de cannabis – sous forme de marijuana et de haschisch – sont consommées chaque année en Suisse, soit l’équivalent d’environ 750’000 joints par jour. Ce marché, qui dégage un chiffre d’affaires annuel direct et indirect de 1 milliard de francs (lire encadré), représente plus de 4400 postes de travail à temps plein.