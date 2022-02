Ces vingt-cinq dernières années, le total des dépenses des communes, des cantons et de la Confédération a pris l’ascenseur, mais pas au même rythme dans tous les secteurs.

Dépenses publiques en Suisse : Environnement et défense nationale sont les parents pauvres

20min/Sébastien Anex

En 2020, le total des dépenses publiques en Suisse s’est monté à 266,7 milliards de francs. Le chiffre est en augmentation de 91,7% par rapport à celui de 1995 (139,1 milliards). L’Office fédéral de la statistique a publié vendredi les données précises par domaine de dépenses, selon un système international de classification.

Social et santé en force

On observe que, avec le vieillissement de la population, la catégorie «Protection sociale» n’a eu de cesse de prendre une part plus importante des dépenses totales, de 36,1% en 1995 à 39,2% en 2019 (l’année 2020 ayant été particulière, lire encadré plus bas). La part des dépenses liées à la santé est, elle, passée de 4,7% en 1995 à 6,6% en 2019. En chiffres absolus, les dépenses dans la protection sociale ont augmenté de 86%, celles dans la santé de 140%.

Mais alors, au détriment de quels domaines de dépenses ces augmentations se sont-elles produites? Principalement de la défense et, peut-être plus surprenant, de la protection de l’environnement.

L’armée reprend du poil de la bête

Côté défense, les dépenses pour les services de police ont gardé une proportion stable au fil des ans. Pour la défense militaire, par contre, on est passé de 4,2% des dépenses totales en 1995 à 2,1% en 2019. À noter que les dépenses militaires ont été l’une des seules à baisser non seulement en proportion du total, mais aussi en chiffres absolus.

Mais le tableau n’est pas tout noir pour les promoteurs de la sécurité nationale: les dépenses sont fortement reparties à la hausse ces quelques dernières années et retrouvent presque les niveaux de 1995.

Entrain moyen pour le climat

La part des dépenses consacrées à la protection de l’environnement est passée de 2,3% à 1,7%. Le tableau n’est là non plus pas tout noir pour les défenseurs de l’écologie: le budget consacré à la préservation de la biodiversité est passé de 77 millions en 1995 à 372 millions en 2019 (+383%), de 90 à 224 millions pour la recherche (+148%) et de… 0 à 438 millions pour la lutte contre la pollution.

Mais, si on ajoute à cela les dépenses diverses en matière d’environnement, on n’atteint qu’un timide 0,49% des dépenses publiques totales suisses en 2019. La différence par rapport au 1,7% global réside dans les dépenses liées à la gestion des eaux usées et des déchets, qui sont restées stables.