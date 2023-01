Visite de Scholz : Environnement: l’Allemagne promet 200 millions d’euros au Brésil

Le chancelier allemand Olaf Scholz, premier dirigeant occidental reçu par le nouveau président du Brésil, est arrivé dans l’après-midi à Brasilia et s’est entretenu avec le président Luiz Inacio Lula da Silva entré en fonctions seulement le 1er janvier, pour cette dernière étape d’une tournée latino-américaine l’ayant conduit en Argentine et au Chili.

Parmi les autres projets annoncés figurent une contribution allemande à un fonds de «garantie d’efficacité énergétique» pour les petites et moyennes entreprises et deux projets de «chaîne d’approvisionnement durable». Berlin veut également financer un projet de «développement des énergies renouvelables, dans l’industrie et les transports» et, enfin, un programme de «reforestation de zones dégradées». Tous ces projets, y compris la contribution au Fonds Amazonie déjà connue, totalisent quelque 200 millions d’euros (l’équivalent en francs), a précisé l’ambassadeur d’Allemagne au Brésil sur Twitter.