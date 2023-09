Environnement: Les Verts veulent un impôt routier pour réduire les primes maladie

La pollution de l’air coûte bonbon en Suisse

Selon un rapport de la Confédération, le coût de la pollution de l’air due au trafic s’est élevé à plus de 3 milliards de francs en 2020. Une facture jugée trop élevée pour Felix Wettstein. Le député écologiste regrette que les taxes environnementales existantes aujourd’hui ne tiennent pas en compte du trafic routier et qu’elles ne couvrent qu’une infime part des coûts des primes maladie: selon l’Office fédéral de l’environnement, les assurés bénéficieront de 580 millions de francs en 2025 grâce à la taxe CO₂ prélevée sur le mazout et le gaz naturel. Par personne assurée, cela représente un peu plus de 64 francs par an.