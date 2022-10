Yverdon-les-Bains (VD): La possible ouverture d’un foyer de L’EVAM en zone industrielle fâche

Des maîtres d’oeuvre qui s’affairent et qui prennent des mesures dans les anciens locaux de l’école Aquarelle… Il n’en fallait pas plus pour mettre la puce à l’oreille à Jean-Daniel Carrard que quelque chose se tramait au premier étage d’un bâtiment dont il loue le rez. Renseignements pris, le patron de JDC Electronic et De Havilland Watches a cru s’étouffer lorsqu’il a entendu que l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) envisageait d’ouvrir un centre pouvant accueillir jusqu’à 100 réfugiés ukrainiens, au-dessus de son entreprise de smart farming et en dessous de Sajet, une société active dans la construction et l’entretien des réseaux électriques, ferroviaires et de télécommunication. L’autre aile du bâtiment abrite, elle, les locaux de l’usine Leclanché et ses batteries.