Russie : Envoi d’armes et d’hélicoptères aux pays frontaliers de l’Afghanistan

La Russie possède des bases militaires dans des pays d’Asie centrale qui ont une frontière avec l’Afghanistan. La crainte d’une intrusion de jihadistes est présente.

La Russie a annoncé jeudi avoir reçu de nouvelles commandes d’armes des pays d’Asie centrale auxquels Moscou va livrer armements et hélicoptères sur fond de craintes liées à la victoire des talibans en Afghanistan.

«Nous travaillons déjà sur un certain nombre de commandes de pays de la région pour la fourniture d’hélicoptères russes, d’armes légères et de systèmes modernes de protection des frontières», a indiqué à l’agence Ria Novosti Alexandre Mikheïev, directeur général de Rosoboronexport, en charge des exportations d’armements.

Les pays d’Asie centrale, notamment l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, frontaliers de l’Afghanistan et qui ont connu dans les années 1990 et 2000 des attaques jihadistes, s’inquiètent du retour au pouvoir des talibans.