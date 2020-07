Basketball

Envoyé à l’isolement pour une livraison de nourriture

Comme son homologue des Houston Rockets Bruno Caboclo, le joueur des Sacramento Kings Richaun Holmes n’a pas respecté le règlement en arrivant dans la «bulle» à Disney World.

Le Brésilien des Houston Rockets Bruno Caboclo, qui a quitté sa chambre lors de ses deux premiers jours de solitude au NBA Campus de Disney World à Orlondo (Floride), a été sanctionné d’une quarantaine allongée de dix jours pour ne pas avoir pas avoir respecté à la lettre le règlement. Et l’ailier ne pourra donc pas s’entraîner avec ses partenaires avant le 24 juillet.

Autre cas, celui de Richaun Holmes. Le pivot des Sacramento Kings n’était visiblement pas vraiment satisfait de la nourriture proposée – celle-ci a déjà pas mal fait parler sur les réseaux sociaux – et a donc décidé de se faire livrer un petit supplément. Sauf que c’est interdit et le joueur de 26 ans, qui s’est excusé lundi sur les réseaux sociaux, va lui purger huit jours de plus à l’isolement.