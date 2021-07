Japon - Envoyés en prison pour avoir aidé Carlos Ghosn

Fuite de Carlos Ghosn : Deux complices condamnés à 24 et 20 mois de prison au Japon

Deux Américains, un père et son fils, ont été reconnus coupables d’avoir aidé l’ex-patron de Renault-Nissan à fuir le Japon en 2019.

Deux Américains ont été condamnés lundi respectivement à deux ans de prison pour le premier, un an et huit mois pour le second, par un tribunal à Tokyo pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon fin 2019 dans des circonstances rocambolesques. Michael Taylor, 60 ans, ancien membre des forces spéciales américaines qui a reçu la peine la plus lourde, et son fils Peter Taylor, 28 ans, étaient jugés depuis le mois dernier à Tokyo dans cette affaire retentissante ayant ridiculisé les autorités japonaises.