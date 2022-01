CES 2022 : Épatants ou terrifiants, les robots s’exposent à Las Vegas

La limite entre le cool et le perturbant est parfois ténue avec les androïdes présentés à la grand-messe de la tech.

Une poupée-robot de la taille d’un enfant se tordait et criait mercredi devant une assistance stupéfaite au grand salon de la tech à Las Vegas, où la limite entre le cool et le légèrement perturbant peut parfois sembler ténue. «Les yeux sont vraiment effrayants», s’exclame Marcelo Humerez, un exposant venu du Pérou qui est tombé dans les travées du salon sur le Pedia-Roid (contraction de pédiatrique et d’androïde), un robot destiné à la formation médicale.